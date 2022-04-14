EXA (EXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i EXA (EXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EXA (EXA) Information EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space. Officiel hjemmeside: https://exa.market/ Hvidbog: https://docs.exa.community/ Køb EXA nu!

EXA (EXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EXA (EXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.71K $ 8.71K $ 8.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 76.83M $ 76.83M $ 76.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 113.40K $ 113.40K $ 113.40K Alle tiders Høj: $ 0.01990015 $ 0.01990015 $ 0.01990015 Alle tiders Lav: $ 0.00008605 $ 0.00008605 $ 0.00008605 Nuværende pris: $ 0.00011241 $ 0.00011241 $ 0.00011241 Få mere at vide om EXA (EXA) pris

EXA (EXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EXA (EXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXA's tokenomics, kan du udforske EXA tokens live-pris!

EXA Prisprediktion Vil du vide, hvor EXA måske er på vej hen? Vores EXA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXA Tokens prisprediktion nu!

