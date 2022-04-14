EvolvAi (EVOAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i EvolvAi (EVOAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EvolvAi (EVOAI) Information Two sides of innovation in one platform: 🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency. EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows. With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise. Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it. Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it’s available to everyone. Officiel hjemmeside: https://evolvai.xyz/ Hvidbog: https://evolvai.gitbook.io/evolvai-whitepaper Køb EVOAI nu!

EvolvAi (EVOAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EvolvAi (EVOAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.32K $ 14.32K $ 14.32K Alle tiders Høj: $ 0.619545 $ 0.619545 $ 0.619545 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00143233 $ 0.00143233 $ 0.00143233 Få mere at vide om EvolvAi (EVOAI) pris

EvolvAi (EVOAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EvolvAi (EVOAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVOAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVOAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVOAI's tokenomics, kan du udforske EVOAI tokens live-pris!

