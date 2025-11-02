EVIVO Token (EVIVO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -1.77% Prisændring (7D) -1.77%

EVIVO Token (EVIVO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har EVIVO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EVIVOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, EVIVO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -1.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EVIVO Token (EVIVO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Cirkulationsforsyning 750.39M 750.39M 750.39M Samlet Udbud 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

Den nuværende markedsværdi på EVIVO Token er $ 26.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EVIVO er 750.39M, med et samlet udbud på 999622386.613831. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.52K.