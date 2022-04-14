Evin Token (EVIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Evin Token (EVIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Evin Token (EVIN) Information Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Officiel hjemmeside: https://www.evintoken.com Hvidbog: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Køb EVIN nu!

Evin Token (EVIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Evin Token (EVIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.45K $ 8.45K $ 8.45K Samlet udbud $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Cirkulerende forsyning $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Alle tiders Høj: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Alle tiders Lav: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Nuværende pris: $ 0.00893959 $ 0.00893959 $ 0.00893959 Få mere at vide om Evin Token (EVIN) pris

Evin Token (EVIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Evin Token (EVIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVIN's tokenomics, kan du udforske EVIN tokens live-pris!

EVIN Prisprediktion Vil du vide, hvor EVIN måske er på vej hen? Vores EVIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EVIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!