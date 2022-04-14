EvidenZ (BCDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i EvidenZ (BCDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EvidenZ (BCDT) Information Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Officiel hjemmeside: https://www.evidenz.io/ Hvidbog: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Køb BCDT nu!

EvidenZ (BCDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EvidenZ (BCDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 921.93K $ 921.93K $ 921.93K Samlet udbud $ 36.07M $ 36.07M $ 36.07M Cirkulerende forsyning $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 965.51K $ 965.51K $ 965.51K Alle tiders Høj: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Alle tiders Lav: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Nuværende pris: $ 0.02676744 $ 0.02676744 $ 0.02676744 Få mere at vide om EvidenZ (BCDT) pris

EvidenZ (BCDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EvidenZ (BCDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCDT's tokenomics, kan du udforske BCDT tokens live-pris!

