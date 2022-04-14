Every Game (EGAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Every Game (EGAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Every Game (EGAME) Information SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks. Officiel hjemmeside: http://everygame.io/main.do Køb EGAME nu!

Every Game (EGAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Every Game (EGAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.43K $ 77.43K $ 77.43K Alle tiders Høj: $ 0.04817642 $ 0.04817642 $ 0.04817642 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000774 $ 0.00000774 $ 0.00000774 Få mere at vide om Every Game (EGAME) pris

Every Game (EGAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Every Game (EGAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGAME's tokenomics, kan du udforske EGAME tokens live-pris!

