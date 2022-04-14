EverValue Coin (EVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i EverValue Coin (EVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EverValue Coin (EVA) Information EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders. Officiel hjemmeside: https://evervaluecoin.com/ Hvidbog: https://evervaluecoin.com/white-paper/ Køb EVA nu!

EverValue Coin (EVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EverValue Coin (EVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 191.03M $ 191.03M $ 191.03M Samlet udbud $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Cirkulerende forsyning $ 15.36M $ 15.36M $ 15.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 233.33M $ 233.33M $ 233.33M Alle tiders Høj: $ 12.56 $ 12.56 $ 12.56 Alle tiders Lav: $ 0.17006 $ 0.17006 $ 0.17006 Nuværende pris: $ 12.47 $ 12.47 $ 12.47 Få mere at vide om EverValue Coin (EVA) pris

EverValue Coin (EVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EverValue Coin (EVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVA's tokenomics, kan du udforske EVA tokens live-pris!

