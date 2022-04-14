EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i EverMoon ERC (EVERMOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EverMoon ERC (EVERMOON) Information Unique tokenomics. Empowering community. Historical vision We are a vibrant and inclusive community-driven project committed to creating an immersive and nurturing environment within the world of Web3. At EverMoon, we believe in the power of collaboration, innovation, and the potential of blockchain technology to revolutionize the way communities thrive. Our Mission Our mission is to establish the most influential community in the Web3 space, where individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity. We strive to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community. Our Vision EverMoon envisions a future where Web3 communities empower individuals to explore their passions, share knowledge, and collaborate on projects with like-minded enthusiasts. We strive to break down barriers and create opportunities for people from all walks of life to access the exciting world of blockchain technology, regardless of their level of expertise. Officiel hjemmeside: https://evermoonerc.com/ Køb EVERMOON nu!

Markedsværdi: $ 0.00
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 129.02K
Alle tiders Høj: $ 0.03790712
Alle tiders Lav: $ 0.00004291
Nuværende pris: $ 0.00012902

EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EverMoon ERC (EVERMOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVERMOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVERMOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVERMOON's tokenomics, kan du udforske EVERMOON tokens live-pris!

