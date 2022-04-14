Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Evercraft Ecotechnologies (ECET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Information Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Officiel hjemmeside: https://ecet.io Hvidbog: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Køb ECET nu!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Evercraft Ecotechnologies (ECET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Samlet udbud $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Cirkulerende forsyning $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Alle tiders Høj: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Alle tiders Lav: $ 0.0054205 $ 0.0054205 $ 0.0054205 Nuværende pris: $ 0.00643196 $ 0.00643196 $ 0.00643196 Få mere at vide om Evercraft Ecotechnologies (ECET) pris

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Evercraft Ecotechnologies (ECET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECET's tokenomics, kan du udforske ECET tokens live-pris!

