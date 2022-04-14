Eve AI (EVEAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eve AI (EVEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eve AI (EVEAI) Information EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation. Officiel hjemmeside: https://eveai.xyz Hvidbog: https://whitepaper.eveai.xyz Køb EVEAI nu!

Eve AI (EVEAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eve AI (EVEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.64K $ 173.64K $ 173.64K Samlet udbud $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M Cirkulerende forsyning $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.64K $ 173.64K $ 173.64K Alle tiders Høj: $ 0.205454 $ 0.205454 $ 0.205454 Alle tiders Lav: $ 0.00128919 $ 0.00128919 $ 0.00128919 Nuværende pris: $ 0.00200589 $ 0.00200589 $ 0.00200589 Få mere at vide om Eve AI (EVEAI) pris

Eve AI (EVEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eve AI (EVEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVEAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVEAI's tokenomics, kan du udforske EVEAI tokens live-pris!

