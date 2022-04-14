EUROe Stablecoin (EUROE) Tokenomics Få vigtig indsigt i EUROe Stablecoin (EUROE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EUROe Stablecoin (EUROE) Information What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance. Officiel hjemmeside: https://euroe.com/ Køb EUROE nu!

EUROe Stablecoin (EUROE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EUROe Stablecoin (EUROE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 183.84K $ 183.84K $ 183.84K Samlet udbud $ 157.55K $ 157.55K $ 157.55K Cirkulerende forsyning $ 157.55K $ 157.55K $ 157.55K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 183.84K $ 183.84K $ 183.84K Alle tiders Høj: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 0.817603 $ 0.817603 $ 0.817603 Nuværende pris: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Få mere at vide om EUROe Stablecoin (EUROE) pris

EUROe Stablecoin (EUROE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EUROe Stablecoin (EUROE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EUROE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EUROE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EUROE's tokenomics, kan du udforske EUROE tokens live-pris!

EUROE Prisprediktion Vil du vide, hvor EUROE måske er på vej hen? Vores EUROE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EUROE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!