EurocoinToken (ECTE) Information The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Officiel hjemmeside: https://eurocoinpay.io/ Hvidbog: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Køb ECTE nu!

EurocoinToken (ECTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EurocoinToken (ECTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 534.09K $ 534.09K $ 534.09K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Alle tiders Høj: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.098381 $ 0.098381 $ 0.098381 Få mere at vide om EurocoinToken (ECTE) pris

EurocoinToken (ECTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EurocoinToken (ECTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECTE's tokenomics, kan du udforske ECTE tokens live-pris!

