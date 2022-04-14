EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomics Få vigtig indsigt i EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Information EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiel hjemmeside: https://app.morpho.org/vault Køb ERY nu!

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.73K $ 67.73K $ 67.73K Samlet udbud $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K Cirkulerende forsyning $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.73K $ 67.73K $ 67.73K Alle tiders Høj: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Alle tiders Lav: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Nuværende pris: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Få mere at vide om EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) pris

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ERY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ERY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ERY's tokenomics, kan du udforske ERY tokens live-pris!

ERY Prisprediktion Vil du vide, hvor ERY måske er på vej hen? Vores ERY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ERY Tokens prisprediktion nu!

