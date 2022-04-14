EURA (EURA) Tokenomics Få vigtig indsigt i EURA (EURA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EURA (EURA) Information agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink. Officiel hjemmeside: https://www.angle.money Køb EURA nu!

EURA (EURA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EURA (EURA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.18M $ 20.18M $ 20.18M Samlet udbud $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M Cirkulerende forsyning $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.18M $ 20.18M $ 20.18M Alle tiders Høj: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Alle tiders Lav: $ 0.640182 $ 0.640182 $ 0.640182 Nuværende pris: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Få mere at vide om EURA (EURA) pris

EURA (EURA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EURA (EURA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EURA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EURA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EURA's tokenomics, kan du udforske EURA tokens live-pris!

EURA Prisprediktion Vil du vide, hvor EURA måske er på vej hen? Vores EURA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EURA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!