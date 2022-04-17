Etica (ETI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Etica (ETI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Etica (ETI) Information What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Officiel hjemmeside: https://www.eticaprotocol.org/ Hvidbog: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Køb ETI nu!

Etica (ETI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Etica (ETI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 385.85K $ 385.85K $ 385.85K Samlet udbud $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Cirkulerende forsyning $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 385.85K $ 385.85K $ 385.85K Alle tiders Høj: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Alle tiders Lav: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Nuværende pris: $ 0.066549 $ 0.066549 $ 0.066549 Få mere at vide om Etica (ETI) pris

Etica (ETI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Etica (ETI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETI's tokenomics, kan du udforske ETI tokens live-pris!

ETI Prisprediktion Vil du vide, hvor ETI måske er på vej hen? Vores ETI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!