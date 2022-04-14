Ethy AI (ETHY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethy AI (ETHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethy AI (ETHY) Information Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Officiel hjemmeside: https://ethyai.app/ Køb ETHY nu!

Ethy AI (ETHY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethy AI (ETHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 910.00M $ 910.00M $ 910.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Alle tiders Høj: $ 0.00676587 $ 0.00676587 $ 0.00676587 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00575336 $ 0.00575336 $ 0.00575336 Få mere at vide om Ethy AI (ETHY) pris

Ethy AI (ETHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethy AI (ETHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHY's tokenomics, kan du udforske ETHY tokens live-pris!

