Etherland (ELAND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00155633 $ 0.00155633 $ 0.00155633 24H lav $ 0.00157904 $ 0.00157904 $ 0.00157904 24H høj 24H lav $ 0.00155633$ 0.00155633 $ 0.00155633 24H høj $ 0.00157904$ 0.00157904 $ 0.00157904 All Time High $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Laveste pris $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) -0.10% Prisændring (7D) -3.34% Prisændring (7D) -3.34%

Etherland (ELAND) realtidsprisen er $0.00157182. I løbet af de sidste 24 timer har ELAND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00155633 og et højdepunkt på $ 0.00157904, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ELANDs højeste pris nogensinde er $ 0.447864, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00151247.

Når det gælder kortsigtet performance, ELAND har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -0.10% i løbet af 24 timer og -3.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Etherland (ELAND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 64.26K$ 64.26K $ 64.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 64.48K$ 64.48K $ 64.48K Cirkulationsforsyning 40.88M 40.88M 40.88M Samlet Udbud 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Den nuværende markedsværdi på Etherland er $ 64.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ELAND er 40.88M, med et samlet udbud på 41024063.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 64.48K.