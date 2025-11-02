Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.15533 $ 0.15533 $ 0.15533 24H lav $ 0.171358 $ 0.171358 $ 0.171358 24H høj 24H lav $ 0.15533$ 0.15533 $ 0.15533 24H høj $ 0.171358$ 0.171358 $ 0.171358 All Time High $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Laveste pris $ 0.15533$ 0.15533 $ 0.15533 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) +0.50% Prisændring (7D) -25.09% Prisændring (7D) -25.09%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) realtidsprisen er $0.169816. I løbet af de sidste 24 timer har REX33 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.15533 og et højdepunkt på $ 0.171358, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. REX33s højeste pris nogensinde er $ 0.583351, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.15533.

Når det gælder kortsigtet performance, REX33 har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, +0.50% i løbet af 24 timer og -25.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Cirkulationsforsyning 86.82M 86.82M 86.82M Samlet Udbud 86,819,575.79922 86,819,575.79922 86,819,575.79922

Den nuværende markedsværdi på Etherex Liquid Staking Token er $ 14.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af REX33 er 86.82M, med et samlet udbud på 86819575.79922. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.74M.