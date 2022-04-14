Ethereum Meta (ETHM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethereum Meta (ETHM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethereum Meta (ETHM) Information Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Officiel hjemmeside: https://ethermeta.com/ Hvidbog: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Køb ETHM nu!

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethereum Meta (ETHM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Samlet udbud $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Cirkulerende forsyning $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Alle tiders Høj: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ethereum Meta (ETHM) pris

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethereum Meta (ETHM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHM's tokenomics, kan du udforske ETHM tokens live-pris!

