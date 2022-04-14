ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ETHEREUM IS GOOD (EBULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Information $EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $EBULL!

Contract Renounced ~ $EBULL owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Officiel hjemmeside: https://www.ethereumbull.com/ Køb EBULL nu!

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ETHEREUM IS GOOD (EBULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Alle tiders Høj: $ 0.00338426 $ 0.00338426 $ 0.00338426 Alle tiders Lav: $ 0.00005656 $ 0.00005656 $ 0.00005656 Nuværende pris: $ 0.00013734 $ 0.00013734 $ 0.00013734 Få mere at vide om ETHEREUM IS GOOD (EBULL) pris

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ETHEREUM IS GOOD (EBULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EBULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EBULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EBULL's tokenomics, kan du udforske EBULL tokens live-pris!

EBULL Prisprediktion Vil du vide, hvor EBULL måske er på vej hen? Vores EBULL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EBULL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!