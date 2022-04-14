Ethane (C2H6) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethane (C2H6), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethane (C2H6) Information Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH.

One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees!

MEV Protection

Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps.

Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice.

Professional Trading UI Built by traders, for traders.

Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool Officiel hjemmeside: https://ethane.app/ Hvidbog: https://ethane.app/EthaneWhitepaperV2.0.pdf Køb C2H6 nu!

Ethane (C2H6) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethane (C2H6), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 684.24K $ 684.24K $ 684.24K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 684.24K $ 684.24K $ 684.24K Alle tiders Høj: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 Alle tiders Lav: $ 0.167368 $ 0.167368 $ 0.167368 Nuværende pris: $ 0.684238 $ 0.684238 $ 0.684238 Få mere at vide om Ethane (C2H6) pris

Ethane (C2H6) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethane (C2H6) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal C2H6 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange C2H6 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår C2H6's tokenomics, kan du udforske C2H6 tokens live-pris!

