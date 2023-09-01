ETF The Token (ETF) Tokenomics Få vigtig indsigt i ETF The Token (ETF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ETF The Token (ETF) Information What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token. Officiel hjemmeside: https://etf.live/ Køb ETF nu!

ETF The Token (ETF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ETF The Token (ETF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K Alle tiders Høj: $ 0.617664 $ 0.617664 $ 0.617664 Alle tiders Lav: $ 0.00152818 $ 0.00152818 $ 0.00152818 Nuværende pris: $ 0.00394195 $ 0.00394195 $ 0.00394195 Få mere at vide om ETF The Token (ETF) pris

ETF The Token (ETF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ETF The Token (ETF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETF's tokenomics, kan du udforske ETF tokens live-pris!

ETF Prisprediktion Vil du vide, hvor ETF måske er på vej hen? Vores ETF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETF Tokens prisprediktion nu!

