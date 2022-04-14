ETF Rocks (ETF) Tokenomics Få vigtig indsigt i ETF Rocks (ETF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ETF Rocks (ETF) Information ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Officiel hjemmeside: https://etf.rocks Hvidbog: https://etf.rocks/whitepaper Køb ETF nu!

ETF Rocks (ETF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ETF Rocks (ETF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Samlet udbud $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Cirkulerende forsyning $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ETF Rocks (ETF) pris

ETF Rocks (ETF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ETF Rocks (ETF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETF's tokenomics, kan du udforske ETF tokens live-pris!

