ESV Capital (ESVC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00770378 24H lav $ 0.00969059 24H høj All Time High $ 0.193934 Laveste pris $ 0.00539879 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -8.62% Prisændring (7D) -39.30%

ESV Capital (ESVC) realtidsprisen er $0.00825869. I løbet af de sidste 24 timer har ESVC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00770378 og et højdepunkt på $ 0.00969059, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ESVCs højeste pris nogensinde er $ 0.193934, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00539879.

Når det gælder kortsigtet performance, ESVC har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -8.62% i løbet af 24 timer og -39.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ESV Capital (ESVC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 825.87K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 825.87K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 99,999,917.859929

Den nuværende markedsværdi på ESV Capital er $ 825.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ESVC er 100.00M, med et samlet udbud på 99999917.859929. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 825.87K.