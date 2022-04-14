Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Escaped Lab Monkeys (MONKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Information Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Officiel hjemmeside: https://escapedmonkeys.com Køb MONKEY nu!

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Escaped Lab Monkeys (MONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.06K $ 28.06K $ 28.06K Samlet udbud $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Cirkulerende forsyning $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.06K $ 28.06K $ 28.06K Alle tiders Høj: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Escaped Lab Monkeys (MONKEY) pris

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Escaped Lab Monkeys (MONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONKEY's tokenomics, kan du udforske MONKEY tokens live-pris!

MONKEY Prisprediktion Vil du vide, hvor MONKEY måske er på vej hen? Vores MONKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONKEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!