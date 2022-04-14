Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Escaped Lab Monkeys (MONKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Information

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

Officiel hjemmeside:
https://escapedmonkeys.com

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Escaped Lab Monkeys (MONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 28.06K
Samlet udbud
$ 932.94M
Cirkulerende forsyning
$ 932.94M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 28.06K
Alle tiders Høj:
$ 0.00736887
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Escaped Lab Monkeys (MONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MONKEY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MONKEY's tokenomics, kan du udforske MONKEY tokens live-pris!

MONKEY Prisprediktion

Vil du vide, hvor MONKEY måske er på vej hen? Vores MONKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.