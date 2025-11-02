Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.163599 - $ 0.170106
24H lav $ 0.163599
24H høj $ 0.170106
All Time High $ 4.1
Laveste pris $ 0.07169
Prisændring (1H) +0.11%
Prisændring (1D) +1.42%
Prisændring (7D) -4.64%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) realtidsprisen er $0.169175. I løbet af de sidste 24 timer har AMPLUNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.163599 og et højdepunkt på $ 0.170106, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMPLUNAs højeste pris nogensinde er $ 4.1, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.07169.

Når det gælder kortsigtet performance, AMPLUNA har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +1.42% i løbet af 24 timer og -4.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 495.88K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 495.88K
Cirkulationsforsyning 2.93M
Samlet Udbud 2,931,164.746955

Den nuværende markedsværdi på Eris Amplified Luna er $ 495.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AMPLUNA er 2.93M, med et samlet udbud på 2931164.746955. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 495.88K.