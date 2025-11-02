ErectusDAO (YUGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.1982 $ 0.1982 $ 0.1982 24H lav $ 0.202231 $ 0.202231 $ 0.202231 24H høj 24H lav $ 0.1982$ 0.1982 $ 0.1982 24H høj $ 0.202231$ 0.202231 $ 0.202231 All Time High $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Laveste pris $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.77% Prisændring (7D) +4.52% Prisændring (7D) +4.52%

ErectusDAO (YUGE) realtidsprisen er $0.200733. I løbet af de sidste 24 timer har YUGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1982 og et højdepunkt på $ 0.202231, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YUGEs højeste pris nogensinde er $ 0.281013, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.178234.

Når det gælder kortsigtet performance, YUGE har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og +4.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ErectusDAO (YUGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 320.22K$ 320.22K $ 320.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 320.22K$ 320.22K $ 320.22K Cirkulationsforsyning 1.60M 1.60M 1.60M Samlet Udbud 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Den nuværende markedsværdi på ErectusDAO er $ 320.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YUGE er 1.60M, med et samlet udbud på 1595241.433839235. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 320.22K.