Equation (EQU) Tokenomics

Equation (EQU) Information Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Officiel hjemmeside: https://equation.org/ Hvidbog: https://docs.equation.org/whitepaper/

Equation (EQU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Equation (EQU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.42K $ 18.42K $ 18.42K Samlet udbud $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Cirkulerende forsyning $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.46K $ 38.46K $ 38.46K Alle tiders Høj: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Alle tiders Lav: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Nuværende pris: $ 0.01777085 $ 0.01777085 $ 0.01777085 Få mere at vide om Equation (EQU) pris

Equation (EQU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Equation (EQU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EQU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EQU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EQU's tokenomics, kan du udforske EQU tokens live-pris!

