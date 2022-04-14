Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Equalizer on Sonic (EQUAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) Information Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Officiel hjemmeside: https://equalizer.exchange Hvidbog: https://docs.equalizer.exchange/

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Equalizer on Sonic (EQUAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 871.29K Samlet udbud $ 5.01M Cirkulerende forsyning $ 1.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.18M Alle tiders Høj: $ 7.13 Alle tiders Lav: $ 0.599055 Nuværende pris: $ 0.831547

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Equalizer on Sonic (EQUAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EQUAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EQUAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EQUAL's tokenomics, kan du udforske EQUAL tokens live-pris!

EQUAL Prisprediktion Vil du vide, hvor EQUAL måske er på vej hen? Vores EQUAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

