EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomics Få vigtig indsigt i EpiK Protocol (AIEPK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

EpiK Protocol (AIEPK) Information EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Officiel hjemmeside: https://www.epik-protocol.io/

EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EpiK Protocol (AIEPK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.54K $ 55.54K $ 55.54K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 143.24K $ 143.24K $ 143.24K Alle tiders Høj: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Alle tiders Lav: $ 0.00028302 $ 0.00028302 $ 0.00028302 Nuværende pris: $ 0.00035819 $ 0.00035819 $ 0.00035819 Få mere at vide om EpiK Protocol (AIEPK) pris

EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EpiK Protocol (AIEPK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIEPK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIEPK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIEPK's tokenomics, kan du udforske AIEPK tokens live-pris!

AIEPK Prisprediktion Vil du vide, hvor AIEPK måske er på vej hen? Vores AIEPK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIEPK Tokens prisprediktion nu!

