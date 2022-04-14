Envision Labs (VIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Envision Labs (VIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Envision Labs (VIS) Information Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Officiel hjemmeside: https://envisionlabs.io/ Hvidbog: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms Køb VIS nu!

Envision Labs (VIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Envision Labs (VIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 717.94K $ 717.94K $ 717.94K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 55.00M $ 55.00M $ 55.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 0.203013 $ 0.203013 $ 0.203013 Alle tiders Lav: $ 0.00768067 $ 0.00768067 $ 0.00768067 Nuværende pris: $ 0.01305343 $ 0.01305343 $ 0.01305343 Få mere at vide om Envision Labs (VIS) pris

Envision Labs (VIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Envision Labs (VIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIS's tokenomics, kan du udforske VIS tokens live-pris!

