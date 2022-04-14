EnteriseCoin (ENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i EnteriseCoin (ENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EnteriseCoin (ENT) Information "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Officiel hjemmeside: https://enterise.com Hvidbog: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Køb ENT nu!

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EnteriseCoin (ENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.40M $ 43.40M $ 43.40M Alle tiders Høj: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Alle tiders Lav: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Nuværende pris: $ 0.086804 $ 0.086804 $ 0.086804 Få mere at vide om EnteriseCoin (ENT) pris

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EnteriseCoin (ENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ENT's tokenomics, kan du udforske ENT tokens live-pris!

ENT Prisprediktion Vil du vide, hvor ENT måske er på vej hen? Vores ENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!