EnteriseCoin (ENT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Laveste pris $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.54% Prisændring (7D) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) realtidsprisen er $0.086161. I løbet af de sidste 24 timer har ENT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENTs højeste pris nogensinde er $ 0.094847, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.077312.

Når det gælder kortsigtet performance, ENT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Cirkulationsforsyning 16.05M 16.05M 16.05M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på EnteriseCoin er $ 1.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENT er 16.05M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.08M.