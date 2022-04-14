ENTERBEAT (EBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ENTERBEAT (EBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ENTERBEAT (EBT) Information EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment. Officiel hjemmeside: https://enbeat.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1zxl4zXtmZQ5fv7SiIN19SG2uPRXsJ16K/view?usp=drive_link Køb EBT nu!

ENTERBEAT (EBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ENTERBEAT (EBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.02K $ 19.02K $ 19.02K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 190.16K $ 190.16K $ 190.16K Alle tiders Høj: $ 0.260206 $ 0.260206 $ 0.260206 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019016 $ 0.00019016 $ 0.00019016 Få mere at vide om ENTERBEAT (EBT) pris

ENTERBEAT (EBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ENTERBEAT (EBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EBT's tokenomics, kan du udforske EBT tokens live-pris!

