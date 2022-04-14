Entangle (NTGL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Entangle (NTGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Entangle (NTGL) Information Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain. Officiel hjemmeside: https://entangle.fi/ Hvidbog: https://docs.entangle.fi/ Køb NTGL nu!

Entangle (NTGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Entangle (NTGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 103.75M $ 103.75M $ 103.75M Samlet udbud $ 843.00B $ 843.00B $ 843.00B Cirkulerende forsyning $ 616.34B $ 616.34B $ 616.34B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.55M $ 144.55M $ 144.55M Alle tiders Høj: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017148 $ 0.00017148 $ 0.00017148 Få mere at vide om Entangle (NTGL) pris

Entangle (NTGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Entangle (NTGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NTGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NTGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NTGL's tokenomics, kan du udforske NTGL tokens live-pris!

