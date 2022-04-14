enqAI (ENQAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i enqAI (ENQAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

enqAI (ENQAI) Information ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Officiel hjemmeside: https://enqai.com/ Hvidbog: https://enqai.com/wp Køb ENQAI nu!

enqAI (ENQAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for enqAI (ENQAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 990.76M $ 990.76M $ 990.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 0.141666 $ 0.141666 $ 0.141666 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00128346 $ 0.00128346 $ 0.00128346 Få mere at vide om enqAI (ENQAI) pris

enqAI (ENQAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for enqAI (ENQAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ENQAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ENQAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ENQAI's tokenomics, kan du udforske ENQAI tokens live-pris!

ENQAI Prisprediktion Vil du vide, hvor ENQAI måske er på vej hen? Vores ENQAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ENQAI Tokens prisprediktion nu!

