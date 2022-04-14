EnKrypto (KRYPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i EnKrypto (KRYPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EnKrypto (KRYPT) Information This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Officiel hjemmeside: https://enkrypto.io/ Hvidbog: https://enkrypto.io/investor-presentation/ Køb KRYPT nu!

EnKrypto (KRYPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EnKrypto (KRYPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.12K $ 7.12K $ 7.12K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 957.11M $ 957.11M $ 957.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.44K $ 7.44K $ 7.44K Alle tiders Høj: $ 0.01708923 $ 0.01708923 $ 0.01708923 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om EnKrypto (KRYPT) pris

EnKrypto (KRYPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EnKrypto (KRYPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRYPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRYPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRYPT's tokenomics, kan du udforske KRYPT tokens live-pris!

KRYPT Prisprediktion Vil du vide, hvor KRYPT måske er på vej hen? Vores KRYPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KRYPT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!