ENERGY COIN (ENERGY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001216 $ 0.00001216 $ 0.00001216 24H lav $ 0.00001229 $ 0.00001229 $ 0.00001229 24H høj 24H lav $ 0.00001216$ 0.00001216 $ 0.00001216 24H høj $ 0.00001229$ 0.00001229 $ 0.00001229 All Time High $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Laveste pris $ 0.00001216$ 0.00001216 $ 0.00001216 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.72% Prisændring (7D) -15.75% Prisændring (7D) -15.75%

ENERGY COIN (ENERGY) realtidsprisen er $0.00001219. I løbet af de sidste 24 timer har ENERGY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001216 og et højdepunkt på $ 0.00001229, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENERGYs højeste pris nogensinde er $ 0.00208531, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001216.

Når det gælder kortsigtet performance, ENERGY har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.72% i løbet af 24 timer og -15.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Cirkulationsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Samlet Udbud 999,809,745.474429 999,809,745.474429 999,809,745.474429

Den nuværende markedsværdi på ENERGY COIN er $ 12.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENERGY er 999.81M, med et samlet udbud på 999809745.474429. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.19K.