Den direkte ENERGY COIN pris i dag er 0.00001219 USD. Følg med i realtid ENERGY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ENERGY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ENERGY

ENERGY Prisinfo

Hvad er ENERGY

ENERGY Officiel hjemmeside

ENERGY Tokenomics

ENERGY Prisprognose

ENERGY COIN Logo

ENERGY COIN Pris (ENERGY)

Ikke noteret

1 ENERGY til USD direkte pris:

--
----
-0.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:53:52 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001216
$ 0.00001216
24H lav
$ 0.00001229
$ 0.00001229
24H høj

$ 0.00001216
$ 0.00001216

$ 0.00001229
$ 0.00001229

$ 0.00208531
$ 0.00208531

$ 0.00001216
$ 0.00001216

-0.00%

-0.72%

-15.75%

-15.75%

ENERGY COIN (ENERGY) realtidsprisen er $0.00001219. I løbet af de sidste 24 timer har ENERGY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001216 og et højdepunkt på $ 0.00001229, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENERGYs højeste pris nogensinde er $ 0.00208531, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001216.

Når det gælder kortsigtet performance, ENERGY har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.72% i løbet af 24 timer og -15.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Markedsinformation

$ 12.19K
$ 12.19K

--
--

$ 12.19K
$ 12.19K

999.81M
999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429

Den nuværende markedsværdi på ENERGY COIN er $ 12.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENERGY er 999.81M, med et samlet udbud på 999809745.474429. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.19K.

ENERGY COIN (ENERGY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ENERGY COIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ENERGY COIN til USD $ -0.0000050358.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ENERGY COIN til USD $ -0.0000065307.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ENERGY COIN til USD $ -0.00030478267014754195.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.72%
30 dage$ -0.0000050358-41.31%
60 dage$ -0.0000065307-53.57%
90 dage$ -0.00030478267014754195-96.15%

Hvad er ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ENERGY COIN (ENERGY) Ressource

Officiel hjemmeside

ENERGY COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ENERGY COIN (ENERGY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ENERGY COIN (ENERGY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ENERGY COIN.

Tjek ENERGY COIN prisprediktion nu!

ENERGY til lokale valutaer

ENERGY COIN (ENERGY) Tokenomics

At forstå tokenomics for ENERGY COIN (ENERGY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ENERGY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ENERGY COIN (ENERGY)

Hvor meget er ENERGY COIN (ENERGY) værd i dag?
Den direkte ENERGY pris i USD er 0.00001219 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ENERGY til USD pris?
Den aktuelle pris på ENERGYtil USD er $ 0.00001219. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ENERGY COIN?
Markedsværdien for ENERGY er $ 12.19K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ENERGY?
Den cirkulerende forsyning af ENERGY er 999.81M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ENERGY?
ENERGY opnåede en ATH-pris på 0.00208531 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ENERGY?
ENERGY så en ATL-pris på 0.00001216 USD.
Hvad er handelsvolumen for ENERGY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ENERGY er -- USD.
Bliver ENERGY højere i år?
ENERGY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ENERGY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:53:52 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,523.18

$3,900.14

$0.02884

$187.64

$1.0002

$110,523.18

$3,900.14

$187.64

$72.43

$19.168

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06857

$0.000000000000000000000015

$0.0024

$0.000303

$0.0034265

$0.00004927

