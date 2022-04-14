End Wokeness (WOKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i End Wokeness (WOKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

End Wokeness (WOKE) Information End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Officiel hjemmeside: https://www.endwokeness.org Køb WOKE nu!

End Wokeness (WOKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for End Wokeness (WOKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.79K $ 1.79K $ 1.79K Samlet udbud $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Cirkulerende forsyning $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.79K $ 1.79K $ 1.79K Alle tiders Høj: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om End Wokeness (WOKE) pris

End Wokeness (WOKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for End Wokeness (WOKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOKE's tokenomics, kan du udforske WOKE tokens live-pris!

