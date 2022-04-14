Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Emotional Support Dog (MAGNUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Emotional Support Dog (MAGNUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Samlet udbud $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Cirkulerende forsyning $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Alle tiders Høj: $ 0.00050748 $ 0.00050748 $ 0.00050748 Alle tiders Lav: $ 0.00000342 $ 0.00000342 $ 0.00000342 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Emotional Support Dog (MAGNUS) pris

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Emotional Support Dog (MAGNUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAGNUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAGNUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAGNUS's tokenomics, kan du udforske MAGNUS tokens live-pris!

