Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics
Emotional Support Dog (MAGNUS) Information
MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.
Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Emotional Support Dog (MAGNUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Emotional Support Dog (MAGNUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal MAGNUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange MAGNUS tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår MAGNUS's tokenomics, kan du udforske MAGNUS tokens live-pris!
MAGNUS Prisprediktion
Vil du vide, hvor MAGNUS måske er på vej hen? Vores MAGNUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.