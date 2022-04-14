EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i EMOTICOIN (EMOTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EMOTICOIN (EMOTI) Information #BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more... Officiel hjemmeside: https://emoti-coin.com Køb EMOTI nu!

EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EMOTICOIN (EMOTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Samlet udbud $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Cirkulerende forsyning $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om EMOTICOIN (EMOTI) pris

EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EMOTICOIN (EMOTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMOTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMOTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMOTI's tokenomics, kan du udforske EMOTI tokens live-pris!

EMOTI Prisprediktion Vil du vide, hvor EMOTI måske er på vej hen? Vores EMOTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EMOTI Tokens prisprediktion nu!

