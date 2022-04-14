Emilia (EMILIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Emilia (EMILIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Emilia (EMILIA) Information milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products. Officiel hjemmeside: https://emiliadef.ai/ Køb EMILIA nu!

Emilia (EMILIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Emilia (EMILIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.44K $ 106.44K $ 106.44K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.04K $ 112.04K $ 112.04K Alle tiders Høj: $ 0.00733876 $ 0.00733876 $ 0.00733876 Alle tiders Lav: $ 0.00010613 $ 0.00010613 $ 0.00010613 Nuværende pris: $ 0.00011204 $ 0.00011204 $ 0.00011204 Få mere at vide om Emilia (EMILIA) pris

Emilia (EMILIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Emilia (EMILIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMILIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMILIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMILIA's tokenomics, kan du udforske EMILIA tokens live-pris!

