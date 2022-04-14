Elumia (ELU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elumia (ELU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elumia (ELU) Information Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Officiel hjemmeside: https://www.elumia.io/ Køb ELU nu!

Elumia (ELU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elumia (ELU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.06K $ 56.06K $ 56.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 531.16M $ 531.16M $ 531.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.54K $ 105.54K $ 105.54K Alle tiders Høj: $ 0.156488 $ 0.156488 $ 0.156488 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010547 $ 0.00010547 $ 0.00010547 Få mere at vide om Elumia (ELU) pris

Elumia (ELU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elumia (ELU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELU's tokenomics, kan du udforske ELU tokens live-pris!

