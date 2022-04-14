Elons Pet Snail (GARY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elons Pet Snail (GARY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elons Pet Snail (GARY) Information GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Officiel hjemmeside: https://garythesnail.vip/ Køb GARY nu!

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elons Pet Snail (GARY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 161.50K $ 161.50K $ 161.50K Samlet udbud $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Cirkulerende forsyning $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 161.50K $ 161.50K $ 161.50K Alle tiders Høj: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 Alle tiders Lav: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Nuværende pris: $ 0.00367216 $ 0.00367216 $ 0.00367216 Få mere at vide om Elons Pet Snail (GARY) pris

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elons Pet Snail (GARY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GARY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GARY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GARY's tokenomics, kan du udforske GARY tokens live-pris!

