Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elons Gamertag (RANDOM9), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elons Gamertag (RANDOM9) Information RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Officiel hjemmeside: https://random9eth.com/ Køb RANDOM9 nu!

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elons Gamertag (RANDOM9), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.72K $ 44.72K $ 44.72K Samlet udbud $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Cirkulerende forsyning $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.72K $ 44.72K $ 44.72K Alle tiders Høj: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Elons Gamertag (RANDOM9) pris

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elons Gamertag (RANDOM9) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RANDOM9 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RANDOM9 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RANDOM9's tokenomics, kan du udforske RANDOM9 tokens live-pris!

RANDOM9 Prisprediktion Vil du vide, hvor RANDOM9 måske er på vej hen? Vores RANDOM9 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RANDOM9 Tokens prisprediktion nu!

