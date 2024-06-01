Elon Trump (ET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elon Trump (ET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elon Trump (ET) Information Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://elontrumpcoin.xyz/ Hvidbog: https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf Køb ET nu!

Elon Trump (ET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elon Trump (ET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.49K $ 52.49K $ 52.49K Samlet udbud $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T Cirkulerende forsyning $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.49K $ 52.49K $ 52.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Elon Trump (ET) pris

Elon Trump (ET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elon Trump (ET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ET's tokenomics, kan du udforske ET tokens live-pris!

