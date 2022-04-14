elizabath whoren (WHOREN) Tokenomics Få vigtig indsigt i elizabath whoren (WHOREN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

elizabath whoren (WHOREN) Information Officiel hjemmeside: https://elizabathwhoren.com Køb WHOREN nu!

elizabath whoren (WHOREN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for elizabath whoren (WHOREN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Samlet udbud $ 99.95M $ 99.95M $ 99.95M Cirkulerende forsyning $ 99.95M $ 99.95M $ 99.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Alle tiders Høj: $ 0.379585 $ 0.379585 $ 0.379585 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041339 $ 0.00041339 $ 0.00041339 Få mere at vide om elizabath whoren (WHOREN) pris

elizabath whoren (WHOREN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for elizabath whoren (WHOREN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHOREN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHOREN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHOREN's tokenomics, kan du udforske WHOREN tokens live-pris!

