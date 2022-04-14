Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elixir Staked deUSD (SDEUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Information sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Officiel hjemmeside: https://www.elixir.xyz/deusd Hvidbog: https://docs.elixir.xyz/deusd Køb SDEUSD nu!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elixir Staked deUSD (SDEUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.25M $ 55.25M $ 55.25M Samlet udbud $ 52.35M $ 52.35M $ 52.35M Cirkulerende forsyning $ 52.35M $ 52.35M $ 52.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.25M $ 55.25M $ 55.25M Alle tiders Høj: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Alle tiders Lav: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Nuværende pris: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Få mere at vide om Elixir Staked deUSD (SDEUSD) pris

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elixir Staked deUSD (SDEUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDEUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDEUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SDEUSD's tokenomics, kan du udforske SDEUSD tokens live-pris!

