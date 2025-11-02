Eli Lilly xStock (LLYX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 862.6 $ 862.6 $ 862.6 24H lav $ 865.26 $ 865.26 $ 865.26 24H høj 24H lav $ 862.6$ 862.6 $ 862.6 24H høj $ 865.26$ 865.26 $ 865.26 All Time High $ 868.49$ 868.49 $ 868.49 Laveste pris $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) +4.62% Prisændring (7D) +4.62%

Eli Lilly xStock (LLYX) realtidsprisen er $864.89. I løbet af de sidste 24 timer har LLYX handlet mellem et lavpunkt på $ 862.6 og et højdepunkt på $ 865.26, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LLYXs højeste pris nogensinde er $ 868.49, mens den laveste pris nogensinde er $ 624.79.

Når det gælder kortsigtet performance, LLYX har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og +4.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eli Lilly xStock (LLYX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 291.69K$ 291.69K $ 291.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.46M$ 18.46M $ 18.46M Cirkulationsforsyning 337.26 337.26 337.26 Samlet Udbud 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

Den nuværende markedsværdi på Eli Lilly xStock er $ 291.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LLYX er 337.26, med et samlet udbud på 21342.925497754. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.46M.