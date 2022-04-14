Electronic Gulden (EFL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Electronic Gulden (EFL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Electronic Gulden (EFL) Information The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Officiel hjemmeside: http://www.e-gulden.org/

Electronic Gulden (EFL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Electronic Gulden (EFL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Alle tiders Høj: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.129489 $ 0.129489 $ 0.129489 Få mere at vide om Electronic Gulden (EFL) pris

Electronic Gulden (EFL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Electronic Gulden (EFL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EFL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EFL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EFL's tokenomics, kan du udforske EFL tokens live-pris!

